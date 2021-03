La Roma rinnova Karsdorp

La Roma pensa al futuro e inizia con i rinnovi dei contratti dei giocatori più di rilievo e che non ha intenzione di perdere nella prossima stagione. Dopo la firma per il rinnovo di Roger Ibanez, arriva anche quello di Rick Karsdorp.

Karsdorp in giallorosso fino al 2025

L’ex difensore del Feyenoord, arrivato in capitale, per la seconda volta, nel 2020, ha appena firmato il rinnovo con la società dei Friedkin. A dare la notizia è la moglie del giocatore olandese, attraverso i canali social. A breve arriverà anche l’ufficialità della società giallorossa. Karsdorp resterà con la Roma fino al 2025. La sua firma arriva qualche settimana dopo quella del difensore brasiliano, Ibanez. La Roma blinda i migliori giocatori della sua difesa in vista del futuro. L’accordo con l’olandese era stato raggiunto già nei giorni passati, la decisione è arrivata grazie alle sue continue prestazioni di livello. La Roma non può fare a meno del suo giocatore che conta 23 presenze in campionato con una rete e ben 5 assist a referto, i quali hanno portato altrettante vittorie ai capitolini (Parma, Bologna, Cagliari, Sampdoria all’andata e Fiorentina al ritorno). Una crescita inaspettata da parte di Rick che sembrava già lontano da Roma, ma vicino al Genoa.