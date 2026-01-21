Calciomercato Roma, addio a Bailey: il comunicato che torna all’Aston Villa

Il calciomercato Roma assiste ad un nuovo addio. Si attendeva solo l’annuncio ufficiale, e adesso è arrivato anche quello: Leon Bailey lascia Roma e torna all’Aston Villa e in Premier League.

Calciomercato Roma, addio a Bailey

Solo sei mesi di prestito per Leon Bailey alla Roma, poi l’avventura è finita. Un periodo non semplice, più che altro sono stati sei mesi di tormento, soprattutto per l’aspetto della salute. Il giamaicano, tra infortuni e impatto negativo per il tecnico, non ha superato il test per restare a Roma. Da Gianpiero Gasperini ha avuto modo di mettere solamente sette presenze in campionato, undici con le coppe, e nessun gol all’attivo per lui. L’attaccante giamaicano lascia la Capitale e rientra alla base in Inghilterra lasciando la Serie A con un ricordo amaro.

La Roma saluta così il giocatore giamaicano: “L’AS Roma comunica l’interruzione del prestito di Leon Bailey. Il calciatore, arrivato in giallorosso nell’estate 2025, tornerà all’Aston Villa di comune accordo con il club inglese. Bailey con la maglia giallorossa ha collezionato 11 presenze. Il Club ringrazia Leon e gli augura il meglio per il futuro”.