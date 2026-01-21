Calciomercato Juventus, si passa al Piano B: da Mateta ad En-Nesyri

Il calciomercato Juventus aveva nel mirino Mateta del Crystal Palace, ma gli inglesi non hanno fatto altro che ostacolare la trattativa. Considerando che per Mateta, che sembrava essere ai dettagli per l’accordo definitivo, che poi è andato in stallo, a Torino sono passati al Piano B.

Calciomercato Juventus, Mateta in stallo, si pensa a chiudere con En-Nesyri

Tra la Juventus e il Crystal Palace c’è l’ostacolo della cifra offerta dai bianconeri ma anche per la formula. Gli inglesi vogliono incassare subito mentre la Juve spinge per un pagamento condizionato dalla qualificazione in Europa. Una distanza che non riesce a colmarsi. Il Crystal Palace ha arrotondato la richiesta a 40 milioni e intende lasciar partire l’attaccante solo con una cessione definitiva. Sul giocatore c’è l’Aston Villa che avanza più che la Juve.