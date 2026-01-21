Calciomercato Lazio, nuova cessione in arrivo: addio a Romagnoli

Il calciomercato Lazio è in vista di una nuova cessione. Sicuramente non farà piacere al tecnico Maurizio Sarri che perderà un nuovo giocatore importante. Dopo Guendouzi e Castellanos, è il momento di Alessio Romagnoli.

Calciomercato Lazio, addio a Romagnoli

Non è solo una voce di mercato, può avverarsi a breve la partenza di Alessio Romagnoli. Spinge per l’Al-Sadd di Mancini, con una richiesta dai sei milioni l’anno offerti per tre anni, la quale mette a rischio la sua permanenza in capitale. Per lui una promessa di rinnovo, mai arrivata dalla società, fatta da Lotito nel 2023, potrebbe essere la causa principale dell’addio. La decisione definitiva dell’uscita dalla Lazio spetterà al presidente, che nelle ultime dichiarazioni ha detto che non ritiene nessuno incedibile, soprattutto non trattiene nessuno che non vuole restare. “La filosofia di questa società non è più quella di trattenere i giocatori, chi vuole rimanere rimane, mentre mandiamo via chi non vuole restare”.

Non solo Romagnoli, la società di Formello ha contatti avviati con il Bournemouth per trattare per Mandas. I biancocelesti starebbero dando il via libera al prestito con diritto di riscatto del portiere. Gli inglesi hanno quantificato in 20 milioni di euro la cifra dell’eventuale riscatto.