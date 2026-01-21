Juventus-Benfica 2-0: Spalletti rompe il tabù e manda Mou a casa, bianconeri ai playoff

All’Allianz Stadium è appena terminata la partita Juventus-Benfica. La gara, arbitrata dal turco Gozubuyuk, è finita per 2-0 per i bianconeri di Spalletti. I gol sono arrivati entrambi nel secondo tempo: 54’ Thuram e 65’ McKennie. La Juventus con la vittoria di oggi arriva a 12 punti in classifica e si piazza al 15esimo posto. Il Benfica di Mourinho scivola in 29esima posizione con 6 punti.

Juventus-Benfica, il tabellino

Il primo tempo ha aiutato le due formazioni a scrutarsi e capire come agire. Una prima frazione di gioco equilibrata e tranquilla. Poche azioni importanti e pericolose ma che al termine dei primi 45 minuti nello spogliatoio si va con il risultato di 0-0. Yildiz e Miretti vicini al gol in seguito alla costruzione di buone azioni, ma conclusioni sbagliate.

Il secondo tempo inizia con la Juve alla ricerca del gol, molto più aggressiva. La formazione di Spalettetti risulta più compatta e concreta. Il gol del vantaggio arriva con Thuram dopo 10 minuti dall’avvio. Il gol arriva dopo che David lotta al limite dell’area avversaria, Thuram irrompe da dietro, si porta la palla sul destro e fredda Trubin chiudendo il rasoterra sul primo palo. Al 65esimo raddoppio Juve con la Rete di McKennie. Doppio uno-due tra McKennie e David in area portoghese, il texano si ritrova a tu per tu con Trubin e lo batte con un destro rasoterra che si infila all’angolino basso. 2-0. Verso il finale di gara i portoghesi hanno occasione di accorciare le distanze con un rigore. SBAGLIA PAVLIDIS! Il greco scivola al momento della battuta e calcia ampiamente a lato col destro! Non solo rigore sbagliato, il giocatore non è riuscito a concretizzare neanche in un’azione precedente. Serata no. La Juventus pericolosa numerose volte, ma non riesce a trovare la via del gol. Al termine dei 90 minuti i bianconeri portano la vittoria a casa per 2-0

JUVENTUS, 4-2-3-1: Di Gregorio; Kalulu, Bremer, Kelly, Cambiaso (70’, Cabal), Locatelli (87’, Koopmeinere), Thuram; McKennie, Miretti (46’, Conceicao); Yildiz (82’, Kostic), David (70’, Openda). A disposizione: Perin, Pinsoglio, Gatti, Conceiçao, Koopmeiners, Zhegrova, Adzic, Kostic, Openda, Joao Mario, Cabal, Rouhi.

BENFICA, 4-2-3-1: Trubin; Dedic, Araujo, Otamendi, Dahl; Barreiro, Aursnes; Prestianni (77’, Rego), Sudakov (69’, Barrenechea), Schjelderup (67’, Ivanovic), Pavlidis. A disposizione: Diogo Ferreira, Antonio Silva, Barrenechea, Bruma, Ivanovic, Manu Silva, Banjaqui, José Neto, Gonçalo Oliveira, Rodrigo Rego, Joao Rego, Diogo Prioste.

Reti: 55’, Thuram (J); 64’, McKennie (J).

Ammonizioni: 54’, Locatelli (J); 88’, Kelly (J)

Espulsioni: –