Paulo Dybala è reduce della partita dell’Argentina con il Brasile, utile alla qualificazione ai prossimi Mondiali. L’argentino, secondo Il Corriere della Sera, rientrerà a Trigoria domani stesso, quindi in tempo per partecipare alla preparazione della Roma di Mourinho in vista della partita con l’Udinese di domenica allo Stadio Olimpico.

Mourinho e la Roma | La necessità del miglior Dybala

La partita di campionato con l’Udinese è alle porte e Dybala sarà disponibile per Mourinho già da domani. Tuttavia, il fuoriclasse ex-Juve ad oggi non è riuscito a incidere sulla stagione della Roma, complici anche gli infortuni. In virtù di ciò l’allenatore e la squadra sperano di ritrovare il miglior Dybala, il quale non segna da due mesi. A tal proposito, l’Udinese è il club contro il quale l’argentino ha fatto più gol in assoluto. Partirà proprio domenica la gara per il quarto posto in classifica e tale evento permetterà alla società giallorossa di analizzare più tranquillamente il futuro di Dybala, il quale ha un contratto che scade nel 2025. L’Arabia lo cerca dall’anno scorso e se il contratto non venisse rinnovato, potrebbero presentarsi nuove offerte da altri club.