Roma, addio a Fonseca

La Roma e Paulo Fonseca hanno deciso di separarsi, a fine stagione arriverà Mourinho sulla panchina giallorossa. Una stagione tormentata per la società capitolina, fatta di un andamento troppo altalenante che alla fine non ha portato a gradi risultati. L’addio all’allenatore era obbligatorio. La rivoluzione dei Friedkin continua, intanto Fonseca parla in conferenza alla vigilia del match di ritorno di Europa League contro lo United.

Roma, Fonseca: “Era arrivato il momento di dirsi addio”

L’allenatore portoghese è agli sgoccioli del suo lavoro in capitale. Domani la semifinale di Europa League contro lo United, finito 6-2 all’andata e con scarse possibilità di recuperare. In campionato mancano soltanto 4 gare, poi i titoli di coda. L’allenatore ha dichiarato: “Era arrivato il momento di seguire cammini diversi, bisogna semplicemente ammetterlo. La professionalità però per me è sacra. Io sto bene qui e mi sento come il primo giorno, motivato e voglioso di fare il meglio per la Roma fino all’ultimo momento. Mourinho è un grande allenatore, lo sappiamo tutti, e penso che farà un grande lavoro qui”.

Domani arriva il Manchester, non sarà facile rimontare il 6-2 subito all’Old Trafford, i giallorossi sembrano già condannati all’eliminazione, ma si sa che nel calcio tutto è possibile. La gara si dovrà giocare. Sul match di domani, Fonseca dichiara: “Non è facile vincere 4-0 contro di loro, ma ho vissuto tante cose nel calcio. Di impossibile non c’è nulla, credo che tutto si possa fare. Loro hanno saltato la partita contro il Liverpool e quindi saranno più freschi, hanno dalla loro questo e il risultato dell’andata. Noi però vogliamo vincere e lottare fino alla fine. Giocare con due punte? Vedremo domani”.