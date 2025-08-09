La Roma ha ricevuto un no secco dal Manchester City per Echeverri, di conseguenza ha dovuto dirottare le sue attenzioni su Fabio Silva . Il giocatore portoghese continua a dare priorità all’opzione capitolina rispetto ad altri club, come quelli tedeschi che si sono interessati a lui, ma non lo farà in eterno.

I tedeschi del, per avvantaggiarsi sulla Roma hanno messo sul tavolo, al momento rifiutati dal Wolves.L’attaccante ha un anno di contratto ancora e rappresenta sulla carta un’occasione. La Roma però ha necessità di fare una cessione prima di affondare a titolo definitivo e finora ha proposto solo un prestito con diritto di riscatto.

I Wolves non accettano offerte inferiori ai 25 milioni di euro, escludendo anche formule con prestito e diritto di riscatto. Non solo offerte dal Borussia Dortmund, su di lui ci sono anche Real Sociedad, Lipsia ed Eintracht Francoforte.