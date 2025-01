Roma-Genoa 3-1 La cura Ranieri funziona, tris al Genoa e zona Europa più vicina

La Roma non sbaglia

La Roma vince e convince, Ranieri ha ribaltato come un calzino i giallorossi e la terza vittoria consecutiva all’Olimpico avvicina la squadra trascinata da Dybala, ad un passo dalla zona Europa. Roma in vantaggio al 22′, bell’inserimento di Pellegrini che calcia al volo, Leali respinge ma Dovbyk è lesto e spinge il pallone dell’1-0 in rete. Il Genoa pareggia con Masini dopo otto minuti, cross di Miretti ed l’esordiente centrocampista al volo batte Svilar. Nella ripresa arriva il raddoppio di El Sharaawy con un bel diagonale servito da Dybala. Il tris è servito al 73′ grazie ad un’autorete di Leali.

Il tabellino

Roma-Genoa 3-1

ROMA (3-4-2-1): Svilar; Mancini, Hummels (dal 31′ st Pisilli), Ndicka; Saelemaekers (dal 31′ st Celik), Koné, Paredes, Angelino; Dybala (, Pellegrini (dal 1′ st El Sharaawwy); Dovbyk. A disposizione.: Ryan, Marin, Abdulhamid, Dahl, Hermoso, Sangaré, Romano, Zalewski, Baldanzi, Soulé, Shoumorodov. Allenatore.: Claudio Ranieri.

GENOA (4-3-3): Leali; De Winter, Bani (dal 32′ pt Sabelli), Vazquez, Martin; Masini, Frendrup, Thorsby (dal 23′ st ) ; Zanoli (dal 23′ st Venturino), Pinamonti, Miretti. A disposizione.: Gollini, Matturro, Marcandalli, Sommariva, Ankeye, Bohinen, Melegoni, Pereiro, Kassa, Stolz,

Allenatore.: Patrick Vieira.

Reti: al 25′ pt Dovbyk, al 33′ pt Masini al 15′ st El Sharaawy 28′ st. Aut Leali

Ammonizioni:Vasquez, Paredes

Recupero: 2′ nel primo tempo