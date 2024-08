Roma, Ghisolfi prepara l’assalto a Theatre | Le ultime

Per i giallorossi rispunta il nome di Arthur Theate. Dopo gli acquisti di Soulé e Dovbyk, la Roma sta cercando di rinforzare la difesa e proteggere il portiere Svilar.

Roma, il piano di Ghisolfi per Arthur Theatre

De Rossi cerca da tempo un difensore centrale veloce, mancino, versatile, con un buon gioco di gambe, che possa posizionarsi sul centrosinistra in una difesa a quattro. Per questo, secondo “La Gazzetta dello Sport”, i giallorossi avrebbero individuato in Arthur Theate il profilo adatto per De Rossi. Il club francese valuta il giocatore circa 20 milioni, compresi i bonus. In attesa dell’offerta ufficiale della Roma al Rennes, sembrano essere avviate le trattative tra la dirigenza giallorossa ed il giocatore per siglare un contratto quinquennale da 2 milioni di euro.