BR

Il nome di Tammy Abraham continua ad essere molto caldo tra Milan e Roma. Il club milanese continua il pressing per portare via dalla capitale l’attaccante inglese. La dirigenza di Via Aldo Rossi non ha ancora avanzato offerte che spingono a trattare i giallorossi, nonostante il giocatore sia in uscita dalla capitale.

Milan, per Abraham scambio con Calabria

Mentre la Roma vuole fare cassa per poi investire in qualche nuovo rinforzo, il Milan starebbe pensando a delle contromosse: tra queste, ci sarebbe la volontà di inserire il cartellino di Davide Calabria, per limare verso il basso le richieste economiche dei capitolini.

Per Tammy sono necessari circa 25 milioni di euro. L’idea Abraham nasce dalla difficoltà di arrivare a Emerson Royal, tutto dipende anche da questo, che potrebbe chiudere spiragli di titolarità al capitano rossonero. Calabria e il nome preferito di Daniele De Rossi, ma il Milan ha pensato, in queste settimane, anche ad altri nomi, per esempio Okafor, Origi e Jovic,