Roma, grandi acquisti nella Capitale: a Wesley si aggiunge Ghilardi

La Roma vuole Wesley e il brasiliano vuole solo la Roma. Il giocatore non è nemmeno sceso in campo nel famoso derby tra Flamengo e il Fluminense giocato nella notte tra domenica e lunedì. Insomma, Wesley è potenzialmente già un giocatore della Roma, ma senza l’accordo economico, non si procederà allo step successivo.

Roma, mercato rovente: da Wesley a Ghilardi

Il nuovo ds giallorosso Massara aspetta, ma vuole anche chiudere l’affare il prima possibile per evitare eventuali colpi di scena ma soprattutto per consegnare a Gasp il suo nuovo esterno su cui lavorare nelle prossime settimane, per prepararsi alla prossima stagione. Il giocatore dovrà firmare un contratto da circa 2 milioni di euro più bonus a salire per i prossimi cinque anni; al Flamengo andrenno ventotto milioni tra parte fissa (25 milioni) e bonus nelle casse.

Intanto in capitale si lavora anche per un altro colpo: Daniele Ghilardi. Il difensore 22enne avrebbe già accettato le condizioni personali con i capitolini, che gli offrono un contratto fino al 2030. La Roma sta ora lavorando per completare il trasferimento con la formula del prestito con obbligo di riscatto. Tuttavia, la trattativa non è semplice, il prezzo del difensore resta un nodo difficile da sciogliere. I mastini chiedono 12 milioni di euro. Nel contratto del giocatore c’è una clausola rescissoria del 50% dovuta alla Fiorentina, con la quale il giocatore ha iniziato la sua carriera nelle giovanili.