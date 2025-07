In capitale si continua a lavorare senza sosta per raggiungere nuovi acquisti per rinforzare l’organico affidato a Gianpiero Gasperini. Nelle ultime settimane nel mirino è finito anche Nelson Deossa, 25enne colombiano del Monterrey.

Roma, Nelson Deossa il prossimo obiettivo

La Roma continua la sua ricerca di rinforzi a centrocampo e negli ultimi giorni si lavora per Nelson Deossa, attualmente in forza al Monterrey, squadra messicana. Il centrocampista colombiano classe 2000 ha attirato l’attenzione di mezza Europa, ma anche dei giallorossi, i quali si sono impegnati a seguire per i prossimi giorni, anche se non sarà semplice.

Sul giocatore colombiano c’è una concorrenza spietata: il Palmeiras lo segue come potenziale sostituto di Rios e anche il Real Betis e altre due formazioni spagnole sono sul calciatore. La Roma dovrà muoversi con decisione se vorrà assicurarsi le prestazioni del giocatore nella prossima stagione.

Intanto la Roma ha ufficializzato l’acquisto di Ferguson sui canali ufficiali: “L’AS Roma è lieta di annunciare l’acquisto di Evan Ferguson dal Brighton & Hove Albion. L’operazione si conclude in prestito con diritto di riscatto.”