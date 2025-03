La sosta nazionali è arrivata probabilmente al momento giusto anche per la Roma. In vista del rush finale di campionato, la formazione di Claudio Ranieri è chiamata a ricaricare le batterie e ritrovare forza e lucidità necessarie per il rush finale. La Roma può continuare a fare bene per la rincorsa in classifica. A nove gare dalla fine i giallorossi sono a caccia del posto Champions.

Roma, Dybala e Rensch out nel rush finale

Nonostante la Roma sia in corsa per ottenere il quarto posto in Champions League, le insidie non mancano. I capitolini devono affrontare gli infortuni, come quelli di Dybala e Rensch, e far fronte ad un calendario non semplice.

La Roma ha perso Paulo Dybala in un momento importante della stagione a causa di una lesione al tendine semitendinoso della coscia sinistra. Un colpo subito durante la partita contro il Cagliari, dopo soli dodici minuti di gioco, terrà l’argentino fuori dal campo per un mese. La Joya salterà sicuramente le partite contro Lecce e Juventus, e la sua presenza nel derby contro la Lazio è fortemente a rischio. Il tecnico della Roma dovrà fare a meno anche di Devyne Rensch, fermato per tre settimane da una lesione al flessore sinistro.