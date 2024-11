Roma, Juric concede un giorno di riposo alla squadra

Juric ha concesso un giorno di riposo alla sua Roma nella giornata di oggi. Domani la ripresa degli allenamenti, poi la partenza per Bruxelles per la quarta giornata di UEL.

La sconfitta di Verona ha lasciato strascichi importanti nella Roma. La “depressione” della squadra, l’assenza della società, la posizione di Juric sempre più in bilico, e ancora due partite da giocare in questa settimana prima della sosta. L’allenatore giallorosso, in vista della sfida di UEL in Belgio contro l’Union Saint Gilloise ha concesso oggi ai suoi giocatori un momento di stacco per ricaricare le energie, principalmente quelle mentali, e per provare a ripartire dopo un periodo davvero scuro.

Come riporta Il Romanista, Ivan Juric dopo lo scarico effettuato ieri ha fissato la ripresa degli allenamenti a mercoledì, alla vigilia della gara di Europa League contro l’USG: calcio d’inizio alle 18:45. Il programma di domani prevede l’allenamento in mattinata e poi la partenza per Bruxelles. Previsto un po’ di turnover tra le fila dei giallorossi. Da valutare, inoltre, le condizioni di Dovbyk.