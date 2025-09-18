Gianpiero Gasperini non ha pochi dubbi per la formazione della sua Roma schierare per il derby. Tra i vari dubbi di formazione, c’è almeno una certezza: una chance per Koné. Nonostante la prova insufficiente contro il Torino, mister Gasperini non ha dubbi: a centrocampo si riparte da Manu Koné. Il francese vuole cancellare l’errore commesso sul gol di Simeone e il derby rappresenta l’occasione giusta per riscattarsi.

Roma-Lazio, la probabile formazione contro i biancocelesti

La tanto attesa settimana del derby della Capitale è arrivata; domenica alle 12.30 i giallorossi si troveranno di fronte una Lazio in cerca di riscatto dopo aver iniziato il campionato con due sconfitte su tre partite. Sia Gasperini che Sarri sono chiamati a delle scelte particolarmente delicate e importanti, tenendo conto anche di alcuni dei giocatori più importanti sono ai box.

La Roma non ha tante alternative, davanti a Svilar, certezza tra i pali, resta confermata la linea difensiva a tre composta da Hermoso sul centrodestra, Mancini in mezzo e N’dicka sul centrosinistra. A centrocampo Gasperini darà di nuovo fiducia agli stessi uomini delle prime tre uscite stagionali: Koné-Cristante, Wesley a tutta fascia a destra e Angelino a sinistra. Intanto a centrocampo, a sinistra, Tsimikas, l’esterno mancino arrivato sul finale del mercato dal Liverpool, sta cominciando a insediare seriamente Angeliño. Il giocatore chiede spazio. Sulla trequarti al fianco di Soulè dovrebbe tornare titolare El Shaarawy, vista anche l’assenza di Dybala. Davanti a loro agirà l’unica punta Ferguson.