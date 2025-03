L’attrazione tra la Roma e Gasperini è reciproca. Forse mancano solo i dettagli da mettere nero su bianco a fine stagione. La Roma ha identificato Gasperini come il futuro allenatore della Magica.

Roma, uno dei migliori in circolazione, Gasperini è perfetto per la panchina giallorossa

I contatti tra le parti ci sono stati e continuano, si cerca l’intesa definitiva. La Roma avrebbe anche continuato con Ranieri, ma Sir Claudio ha declinato l’invito a restare. I Friedkin hanno così iniziato a guardarsi intorno e hanno iniziato ad apprezzare le caratteristiche e le prerogative professionali del tecnico della Dea mettono d’accordo tutte le figure del club. Non solo il gioco di qualità, ma anche la valorizzazione dei giocatori e l’attenzione ai conti in ordine, nel rispetto dei paletti del fair play finanziario che condizioneranno pure la prossima sessione di mercato. Qualità che non tutti i tecnici possiedono, ecco i motivi per cui i Friedkin hanno messo Gasperini in pole.

La società giallorossa ha pensato anche al possibile contratto da mettere sul piatto: un contratto pluriennale (5 anni) e protezione massima nei primi mesi nel caso in cui il progetto dovesse necessitare di tempi più lunghi per decollare. La società ha come obiettivo principale di costruire una Roma davvero competitiva per il centenario, che cadrà nell’anno 2027.