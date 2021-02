Roma-Milan, posticipo di lusso all’Olimpico. I rossoneri cercano riscatto contro i giallorossi. Le probabili formazioni

Roma e Milan si sfidano nel posticipo, gara che vale doppio per entrambe le compagini. I rossoneri ex capolista cercano riscatto dopo la sconfitta nel derby e l’opaca prestazione in Europa League. I giallorossi di Fonseca puntano al colpo grosso per confermarsi nelle zone alte della classifica e per confermarsi tra le pretendenti al quarto posto.

PROBABILI FORMAZIONI ROMA-MILAN

ROMA (3-4-2-1): Pau Lopez; Mancini, Cristante, Fazio; Karsdorp, Veretout, Villar, Spinazzola; Lo. Pellegrini, Mkhitaryan; B. Mayoral.

MILAN (4-2-3-1): G. Donnarumma; Calabria, Kjaer, Tomori, T. Hernandez; Tonali, Kessiè; Saelemaekers, Calhanoglu, Rebic; Ibrahimovic.

STATISTICHE

Sono 171 i precedenti complessivi tra la Roma e il Milan. Il bilancio è di 45 vittorie della Roma, 51 pareggi e 75 successi del Milan. I rossoneri sono in vantaggio anche nel bilancio in casa dei giallorossi, che tra le mura amiche hanno vinto 26 volte a fronte di 31 pareggi e 28 sconfitte