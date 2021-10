Roma, Mourinho per sfatare la maledizione Juventus

Juventus – Roma: i precedenti

Domenica prossima la Roma giocherà in trasferta all’Allianz Stadium – dove ha giocato 12 volte da quando esiste, perdendo contro i bianconeri 11 volte.

L’unica vittoria della Roma all’Allianz Stadium è arrivata all’ultima giornata di campionato del 2020, quando entrambe le squadre – allenate da Sarri e da Fonseca – hanno schierato le riserve. I bianconeri in queste 12 gare hanno totalizzato 24 reti a fronte delle 4 giallorosse.

Le condizioni della Roma di Mouirinho

Quella di domenica 17 sarà la prima trasferta all’Allianz Stadium di Mourinho come allenatore della Roma.

Lo Special One arriverà a Torino senza alcuni giocatori: Smalling è infortunato, una lesione al flessore destro procurata durante l’ultima di campionato contro l’Empoli; Vina potrebbe non giocare per uno scontro avuto nei giorni scorsi con la Nazionale. Per sostituire Smalling e Vina le opzioni sembrano essere Ibanez e Calafiori – Kumbulla non sembra un’ipotesi.

La situazione è delicata per la Roma anche perché subito dopo la Juve si troverà ad affrontare il Napoli e poi il Milan.

Sarà lo Special One a ribaltare le sorti della Roma all’Allianz Stadium?