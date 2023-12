Torna a parlare il tecnico della Roma José Mourinho, questa volta in italiano, ai microfoni dei canali ufficiali della Roma. La squadra capitolina ha conquistato a fatica la vittoria al Mapei Stadium e oggi il tecnico portoghese si è espresso così sull’analisi dell’incontro:” Che grande partita abbiamo fatto… La squadra ha giocato veramente bene contro una squadra ottima, con grande qualità di possesso. Abbiamo giocato davvero bene, è una vittoria dei giocatori e dei tifosi. Voglio ringraziare la proprietà e Tiago Pinto per l’appoggio emozionale di cui avevo bisogno per il mio equilibrio emozionale“.

Le parole di Mourinho sulla mentalità della Roma

Successivamente lo Special One ha commentato anche la tenuta mentale della squadra che sembra essersi rafforzata nell’ultimo mese:” E’ dura… lavoriamo tanto per avere questo atteggiamento in modo permanente, senza alti e bassi. Quando stavamo perdendo ero tranquillo e soddisfatto, se avessimo perso sarei andato a Trigoria frustrato ma non triste, perché i ragazzi sono stati sempre squadra“. Infine sulla striscia positiva che ha vista la Roma vincere tre partite nelle ultime quattro, Mourinho ha detto:” Ora però bisogna respirare un po’ perché ieri è stata dura…“