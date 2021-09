Mourinho in soccorso alla ragazza in difficoltà

Mourinho, la traduttrice: “Non conosco questa parola”

La Roma è pronta a scendere in campo stasera contro Zorya Lugansk. La squadra allenata da Mourinho dovrà riscattare la pesante sconfitta nel derby e per questo i tre punti contro gli ucraini saranno fondamentale per il morale e il cammino in Conference League.

Ieri ha parlato in conferenza stampa il tecnico giallorosso e mentre riceveva le domande da parte dei giornalisti, c’è stato un momento veramente particolare. Come in ogni conferenza, al fianco del tecnico siede una traduttrice o un traduttore, per aiutare la comprensione delle domande. In questo caso la traduttrice, probabilmente alle prime armi, è andata in evidente difficoltà nel provare a tradurre la domanda di un addetto alla stampa locale. “Non so questa parola” ha detto scusandosi, ma subito Mourinho l’ha rincuorata: “Difficile? Non ti preoccupare, cerca di tradurla“.

Alla fine la traduttrice è riuscita a tradurre la domanda posta al tecnico, permettendo al portoghese di rispondere alla curiosità del giornalista.

Ecco il video del tecnico della Roma che tranquillizza la traduttrice