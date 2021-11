Roma, Zaniolo torna titolare

Nessun caso Zaniolo in casa Roma, troppe voci quelle che avvolgono il centrocampista giallorosso. Polemiche molte volte sterili, un ragazzo che avrebbe bisogno invece di serenità e tranquillità. Il centrocampista tornerà titolare contro lo Zorya Luhansk in Conference League, pronto a riprendersi la maglia e a dimostrare di esser per la Roma un valore aggiunto, non certo un peso.

Zaniolo, missione Special One

Zaniolo core de Roma e futuro della nazionale azzurra, a Mourinho il compito di gestirlo al meglio facendolo diventare cavallo di razza. Missione da special one.