Roma, oggi il tampone di controllo per Dzeko

Dzeko, tampone di controllo in programma oggi. In caso di negatività al via l’iter per il reintegro e idoneità.

Oggi il tampone per Dzeko, qualora risultasse negativo – come riporta vocegiallorossa – il capitano della Roma avrebbe il tempo necessario per effettuare la visità di idoneità prevista dal protocollo della FIGC tornando così a disposizione del tecnico portoghese Paulo Fonseca per la prossima giornata di campionato, in programma domenica 22 novembre alle ore 20:45 presso lo Stadio Olimpico.