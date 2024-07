Ghisolfi lavora costantemente per portare rinforzi a Daniele De Rossi in vista della nuova stagione che partirà tra circa un mese. La Roma guarda ancora in Francia per rinforzare il suo organico. I giallorossi stanno pensando a Lorenz Assignon del Rennes.

Roma, Ghisolfi segue Lorenz Assignon

Il terzino destro, classe 2000, di origini francesi, potrebbe essere il prossimo colpo messo in porto dopo aver chiuso quello con Enzo Le Fee in mediana. Il club dei rossoneri lo valuta 12 milioni di euro e presto potrebbe arrivare la prima offerta dalla società capitolina. Assignon, di proprietà del Rennes, da febbraio a giugno ha giocato in prestito al Burnley.

Il Burnley ha intenzione di acquistarlo a titolo definitivo, ma la volontà del terzino non corrisponde ai desideri del club inglese. Il francese non ha intenzione di voler giocare in Championship dopo la retrocessione degli amaranti. La Roma resta chiaramente la sua prima scelta per il suo futuro.