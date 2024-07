Roma, Aouar sempre più vicino all’Al-Ittihad: decisive le prossime ore

Houssem Aouar dice addio alla Roma. Il centrocampista è arrivato a parametro zero dall’Olympique Lione e ora si trasferirà in Arabia Saudita, dove giocherà per l’Al-Ittihad.

Roma, Aouar ad un passo dall’Arabia Saudita

Come scrive Francesco Romano, il franco-algerino ha raggiunto un accordo con il club arabo, dal quale dipenderà per le prossime due stagioni, con opzione per una terza. Inoltre, la cessione del francese consentirà alla Roma di mettere in bilancio una plusvalenza totale. Il “Messaggero”, infatti, garantisce che tra la Roma e gli arabi siano in corso trattative molto intense per concordare un trasferimento da 15 milioni di euro più bonus. Il giocatore al momento si trova ancora a Trigoria, ma nelle prossime ore dovrebbe volare in Arabia Saudita.