Roma, Ramadani a Trigoria per Boga | Intanto l’Al Quadsiah prepara un rilancio per Dybala

Sono ore frenetiche quelle in casa giallorossa visto che potrebbero esserci diversi movimenti in entrata e in uscita. L’offerta dell’Al Quadsiah per Dybala sta facendo tremare tutti i tifosi giallorossi visto che il club arabo è pronto a offrire 20 milioni di euro a stagione per l’attaccante argentino, che però vorrebbe restare nella Capitale.

Roma, movimenti in entrata e in uscita. Dybala, è addio?

E’ previsto un rilancio nelle prossime ore che potrebbe spingere il club giallorosso ad accettare l’offerta visto che intanto sta lavorando sul fronte acquisti, considerato che servono un centrocampista, un esterno destra e un esterno alto a sinistra. E proprio secondo quanto riportato da Angelo Mangiante di Sky Sport, il procuratore di Jovic, Pubill e Chiesa è a Trigoria per discutere il trasferimento nella Capitale di Jeremie Boga, esterno che vuole tornare a giocare in Serie A e che ha già un accordo con la Roma.