Roma, la rivoluzione di Mou prende inizio. La lista dei giocatori che potrebbero arrivare in capitale è lunga. Ecco alcuni nomi.

Roma, rivoluzione Mou

La Roma cambia tutto e chiama Mourinho. Adesso tocca al tecnico rivoluzionare la rosa e capire chi deve restare, chi può partire, ma soprattutto chi dovrà trasferirsi in capitale per iniziare il nuovo progetto giallorosso.

Roma, la lista di Mou

La lista di giocatori che José ha intenzione di portare a Roma è lunga. I prossimi mesi si prevedono avvincenti in capitale. I Friedkin, dopo che lo hanno convinto con il loro progetto, non gli hanno promesso che compreranno grandi campioni e neppure gli hanno chiesto di vincere subito, ma di fare grandi cose insieme. Si parte da un mercato che porterà lo stesso qualche grande giocatore a Mourinho. I proprietari della Roma gli hanno assicurato che gli sarà costruita una squadra che sia in grado di seguire le sue idee.

La lista di Mou è lunga, dovrà decidersi quale giocatore potrà arrivare in base al budget e alla possibilità di strapparlo via dalla sua attuale società. Si dovrà cominciare con il portiere. Mirante si svincola e il contratto non sarà rinnovato, Lopez ha avuto alti e bassi di rendimento, sicuro lascerà la capitale. L’alternativa è Musso, sono stati già avviati contatti con l’Udinese, ma ci sono anche altre tre opzioni: Gollini, Cragno, Meret.

Per il reparto davanti al portiere a Mourinho Eric Dier, 27 anni, si dovrà capire se si potrà fare qualcosa. Tra i centrocampisti c’è il danese Pierre Emile Hojbjerg, ma anche uno che potrebbe arrivare a parametro zero: lo spagnolo Mata, che va in scadenza con lo United. All’ex allenatore di Chelsea e Inter piace molto anche Kluivert, al rientro dal prestito al Lipsia. A tutta la società, compreso Mou, piace sempre Belotti, si deve vedere se si potrà convincere Cairo.