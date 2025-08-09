Roma, sirene arabe in capitale: i giallorossi chiudono alle cessioni

La Roma in questo momento non ha intenzione di fare cessioni, soprattutto di cedere giocatori importanti. Dall’Arabia si sono fatti sentire sia per Gianluca Mancini che per N’Dicka e Koné, ma per Gasperini alcuni giocatori risultano incedibili.

Roma, sirene arabe in capitale

A meno che non arrivino offerte da capogiro, nessuno andrà via da Trigoria. Nel caso del difensore ivoriano, si parte da di 40 milioni di euro, non sono pochi, ma la Roma non lo lascerà partire scontato. Sirene arabe anche per Mancini, ma l’Arabia neppure per il capitano, idea esclusa dallo stesso giocatore in recenti interviste. Nel mirino degli arabi ci è finito anche Koné, ma Gasperini lo ha inserito nella lista degli incedibili. Per lui non solo gli arabi, l’interesse è arrivato anche dai francesi: Psg e Marsiglia.

C’è poi El Shaarawy, che non ha intenzione di lasciare la capitale, anzi vorrebbe chiudere la carriera a Roma e a quasi 33 anni. L’attaccante, dopo l’esperienza cinese, non ha voglia di trasferirsi di nuovo all’estero, specialmente in Arabia. Stephan potrebbe diventare capitano della Roma.