Roma Spezia, probabili formazioni, precedenti e dove vederla

Dopo la disastrosa sconfitta dell’Olimpico di sabato scorso contro l’Inter, la Roma di Mourinho cerca riscatto, ancora davanti al pubblico amico, contro lo Spezia di Thiago Motta. I liguri, però, a soli 12 punti, hanno necessariamente bisogno di fare risultato per mantenere lontana la zona rossa della classifica

Roma Spezia, le probabili formazioni

Roma (3-5-2): Rui Patricio; Kumbulla, Smalling, Ibañez; Karsdorp, Veretout, Cristante, Mkhitaryan, Vina; Mayoral, Abraham

Spezia (3-5-2): Provedel; Amian, Erlic, Nikolau; Gyasi, Kovalenko, Sala, Maggiore, Reca; Verde, Manaj

Roma Spezia, i precedenti

Gli unici precedenti in serie A tra le due squadre risalgono alla stagione precedente quando Roma e Spezia diedero vita a due scoppiettanti match. Quello dell’andata, in particolare, finì con un tiratissimo 4-3 con gol decisivo di Pellegrini ben oltre il 90′. La partita che però si ricordano tutti è quella del 16 dicembre del 2015 quando lo Spezia, allora in serie B, battè ai calci di rigore i giallorossi negli ottavi di finale di coppa Italia con gli errori decisivi di Pjanic e Dzeko dal dischetto.

Roma Spezia, dove vederla

La partita, che comincerà alle ore 20:45, sarà visibile su Sky Sport e Sky Sport Calcio oppure su DAZN