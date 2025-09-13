Roma-Torino, le probabili formazioni e dove vederla

Il primo lunch match del campionato è Roma-Torino, valevole per la terza giornata della Serie A 2025/2026; i giallorossi vogliono dar seguito alle due vittorie ottenute nelle prime due gare, mentre i granata devono risalire dopo un avvio altalenante. L’unico dubbio di formazione per Gasperini riguarda la trequarti, dove il ballottaggio è tra Dybala ed El Shaarawy, con l’argentino favorito sul compagno. Nel Torino, Baroni valuta il 4-3-3 con Ngonge e Vlasic a supporto del Cholito Simeone. La partita, in programma domenica 14 settembre alle 12:30, verrà trasmessa su DAZN.

Roma-Torino, le probabili formazioni

ROMA (3-4-2-1): Svilar; Hermoso, Mancini, N’Dicka; Wesley, Koné, Cristante, Angeliño; Soulé, Dybala (El Shaarawy); Ferguson. All. Gasperini.

TORINO (4-3-3): Israel; Pedersen, Coco, Maripan, Biraghi; Casadei, Asllani, Ilić; Ngonge, Simeone, Vlasić. All. Baroni.