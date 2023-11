La partita di campionato Roma-Udinese che si giocherà domenica 26 novembre alle ore 18:00 ha già un arbitro designato. Il match casalingo della Roma valido per la tredicesima giornata di Serie A sarà diretto da Luca Massimi della sezione di Termoli.

Roma | I precedenti con Massimi

Per Massimi quella di Roma-Udinese sarà appena la seconda edizione con la squadra giallorossa. L’unica partita precedente per l’arbitro molisano è stata Roma contro Cremonese del 22 agosto 2022, la quale vide la vittoria della formazione capitolina per una rete, realizzata da Chris Smalling, a zero. In quell’episodio il direttore di gara non concesse rigori e non mostrò nessun cartellino a nessuna delle due squadre.

Massimi cominciò ad arbitrare nel 2007 e fece il proprio esordio in Serie A, diventando il primo arbitro del Molise ad approdarvi, nel febbraio del 2019, in occasione della partita Sampdoria-Cagliari, vinta per 1 a 0 dalla formazione ligure.