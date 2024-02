Roma, ufficiale l’acquisto di Baldanzi | I dettagli

Tommaso Baldanzi è ufficialmente un nuovo giocatore della Roma. Ha svolto le visite mediche di rito, ed è stato depositato il contratto in lega calcio.

Calciomercato Roma, le cifre sul trasferimento

Affare a titolo definitivo e non un prestito con diritto o obbligo come si vociferava, all’Empoli 10 milioni di euro più 5 di bonus. Il calciatore ha firmato un contratto che lo legherà alla Roma per 4 anni fino al 2028. Per De Rossi che ha espressamente chiesto il giovane trequartista italiano, adesso avrà una scelta in più nelle gerarchie offensive.