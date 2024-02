Roma, con l’arrivo di Baldanzi incerto il futuro di Dybala | La situazione

L'anno prossimo Dybala potrebbe partire per fare spazio a Baldanzi

Con l’arrivo di Tommaso Baldanzi, in casa Roma si deve anche guardare al futuro. La società sembra orientata a puntare sui giovani, piuttosto che puntare su giocatori con ingaggi pensanti e con problemi a livello fisico. Per questo motivo, secondo quanto riporta Il Messaggero, il futuro di Paulo Dybala in giallorosso sarebbe incerto.

Roma, l’anno prossimo sarà addio a Dybala?

Baldanzi quest’anno farà il vice Dybala, ma l’anno prossimo la situazione potrebbe cambiare. L’argentino in forza alla Roma, ha una clausola grazie alla quale potrà liberarsi. Il suo futuro dunque resta incerto, mentre è molto più chiara la volontà della proprietà giallorossa di puntare sui giovani.