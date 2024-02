Nuovo cambio per quanto riguarda gli uffici di Trigoria

Era già arrivata la comunicazione anche se ora c’è anche l’ufficialità: Luca Pietrafesa non è più il responsabile della comunicazione della squafra giallorossa.

Questa la nota del club: “La AS Roma informa che il rapporto lavorativo tra il Gruppo AS Roma e il Dott. Luca Pietrafesa è giunto al termine a decorrere dalla data odierna. Inoltre, la AS Roma comunica che il Dott. Gianni Castaldi assumerà ad interim le relative funzioni”.