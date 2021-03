Calciomercato Roma: Mario Giuffredi, agente di Veretout, ha parlato del futuro del suo assistito e ha detto la sua sul prossimo allenatore del Napoli.

Veretout resta, parola di Giuffredi

Nei giorni scorsi alcune indiscrezioni avevano fatto tremare i tifosi giallorossi ma, sul presunto addio di Veretout, il suo agente ha fatto chiarezza. Il calciatore francese, come confermato dal procuratore, Mario Giuffredi ai microfoni di ‘Radio Marte’, rimarrà nella capitale.

“Se è diventato un giocatore importante nella Roma lo deve soprattutto al club capitolino, rimarrà lì ed è giusto così. Futuro al Napoli con Fonseca? Il ragazzo a Napoli non verrà mai, il possibile approdo di Fonseca non lo escludo ma non ci credo ,perché il candidato principale secondo me è Juric”, ha detto durante la trasmissione ‘Si Gonfia la Rete’.

In questa stagione l’ex giocatore della Fiorentina, acquistato per poco meno di 20 milioni di euro , ha raggiunto la doppia cifra in campionato, realizzando 10 gol in 24 presenze, ai quali si aggiunge anche un’altra rete in Europa League.

Situazione infortunio – Secondo quanto riportato dall’edizione romana del Corriere della Sera, il tecnico della Roma Paulo Fonseca spera di poter recuperare Jordan Veretout, fuori dal 3 marzo in seguito all’infortunio subito contro la Fiorentina, per la sfida di Europa League contro l’Ajax.

Panchina Napoli: Fonseca senza Veretout?

L’agente di Veretout ha poi parlato del futuro dell’allenatore della Roma, Paulo Fonseca: “Fonseca al Napoli insieme a Veretout? Il ragazzo a Napoli non verrà mai, rimarrà alla Roma ed è giusto che rimanga lì perché se è diventato un giocatore importante lo deve anche al club. Su Fonseca non lo escludo ma non ci credo. Il candidato principale secondo me è Juric. Hysaj? Si appresta a finire il campionato in maniera dignitosa. Straordinario? Non sta a me dirlo, finirà il campionato da professionista, come ho sempre detto al 99% sarà altrove, può essere in Italia come all’estero.”