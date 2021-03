Roma, doppio addio: Fonseca e Veretout al Napoli?

In vista della prossima stagione la Roma potrebbe perdere sia Paulo Fonseca e sia Jordan Veretout. Il Napoli sogna il doppio colpo

Il futuro della Roma è ancora molto incerto. La clausola presente sul contratto di Paulo Fonseca pensa e non poco nei pensieri di Tiago Pinto. Il general manager giallorosso, infatti, deve tener presente che il rinnovo dell’allenatore scatterà in maniera automatica con la qualificazione alla prossima Champions League. Fonseca è stimato in Portogallo, il Benfica avrebbe pensato proprio a lui per costruire un nuovo ciclo con l’addio a fine stagione di Jorge Jesus. L’idea non dispiace a Fonseca ma una decisione definitiva verrà presa a fine stagione con l’obiettivo già definito. Però, l’ex Braga piace anche ad un’altra squadra di Serie A. Non è una novità il gradimento del Napoli di Aurelio De Laurentiis; quest’ultimo sta riflettendo da tempo sul futuro di Gennaro Gattuso. Anche in questo caso, le riserve verranno sciolte solamente al termine della stagione. La cosa certa è che Fonseca è in cima alla lista di ADL. Sulla situazione ha parlato anche il noto giornalista Maurizio Pistocchi che ai microfoni di Radio Amore Campania ha affermato: “Nuovo allenatore del Napoli? Persone informate mi dicono che sia Paulo Fonseca”

Calciomercato Roma, Fonseca e Veretout al Napoli?

Il Napoli, però, sogna il doppio colpo. Infatti con il possibile arrivo di Fonseca l’allenatore portoghese chiederebbe ai dirigenti Azzurri l’acquisto di Jordan Veretout. Il centrocampista francese sta disputando una stagione di primissimo livello ed è diventato uno dei pupilli dell’allenatore giallorosso e per questo motivo il primo nome sarebbe proprio quello dell’ex Fiorentina. Sul possibile approdo del centrocampista al Napoli ha parlato Francesco Romano. Il giornalista, ai microfoni di Radio Amore Campania ha affermato: “Se arrivasse farebbe senz’altro il diavolo a quattro per farsi comprare il suo pupillo Jordan Veretout, il francese per lui è un punto fermo. Le ultime giornate di campionato decideranno anche il mercato e se i giallorossi non arriveranno in zona Champions dovrebbero vendere qualche big e Veretout sarebbe tra quelli in uscita. Con 30 o 35 milioni si potrebbe prendere”.