Roma, Veretout verso il rinnovo: chiuse le porte al Napoli

La Roma non ha intenzione di perdere Jordan Veretout. Il centrocampista francese è stato accostato diverse volte al Napoli, ma l’agente parla di un rinnovo molto vicino con la società giallorossa, chiudendo così le porte ai partenopei e agli altri club interessati.

Nel 2019 Veretout passa dalla Fiorentina alla Roma, a Firenze è stato consacrato come uno dei centrocampisti più importanti della Serie A, e anche con la maglia giallorossa sta dimostrando grandi cose. Durante l’ultima gara, contro il Milan, nonostante il ko, il francese è risultato uno dei migliori in campo. Non sembra stupito il suo agente che parla anche di un rinnovo vicino con la società capitolina: “La grande stagione di Jordan non è inaspettata. Ho sempre saputo delle sue potenzialità e sono sempre stato convinto che potesse giocare a grandi livelli”. Mario Giuffredi, agente di Veretout, su Jordan afferma: “Siamo felici, ma ci non ancora tante partite da giocare nel migliore dei modi, e poi alla fine tireremo le somme sulla stagione che avrà disputato. Alzare bandiera adesso sarebbe sbagliato, lui deve fare bene fino alla fine altrimenti viene vanificato il lavoro fatto fino a oggi. L’agente, parlando al Corriere dello Sport, sul rinnovo e l’interessamento del Napoli, ha detto: “Ne abbiamo parlato, ci aggiorneremo tra un mese per portare avanti la trattativa. Il Napoli? Non ci interessa…“.