La Roma molto attiva sul mercato, in questa sessione haeaso a segno già cinque colpi: Ferguson, Wesley, Vasquez, El Aynaoui e Ghilardi. Ma la rosa che guiderà Gianpiero Gasperini non è al completo, manca ancora qualche pedina.

Roma, tre colpi in arrivo, Massara a lavoro

Una rosa che va a ringiovanirsi, tutti gli acquisti della società giallorossa sono under 25 a eccezione del secondo portiere che ne ha 27. La Roma sta per mettere a segno anche sesto colpo di questa estate: il difensore Ziolkowski, che sbarcherà in capitale dopo ferragosto. A Gasperini manca qualche giocatore per essere al completo e alla chiusura della sessione estiva mancano solo 21 giorni.

L’organico giallorosso necessità di un trequartista, un vice Angeliño e un sostituto di Mancini, dunque servono almeno tre colpi ancora. La società ha dato il consenso ai propri dirigenti di mettere a segno i colpi necessari per completare l’organico a Gasperini. In pole per il prossimo passo di mercato c’è Fabio Silva, che Massara ha intenzione di chiudere entro questa settimana con il 23enne, un jolly importante per l’attacco giallorosso. In lista figurano anche Franculino Djú del Midtjylland e Eguinaldo dello Shakhtar. La Roma spera in un miracolo con il City, in quanto l’interesse per Echeverri è forte. Saranno 21 giorni intensi quelli che restano per la chiusura del mercato per Massara e la Roma.