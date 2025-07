Quasi fatta per la Roma, che sta per regalare a Gianpiero Gasperini il terzo colpo del mercato estivo. Dopo gli arrivi di El Aynaoui e Ferguson, sta per entrare in porto la trattativa per l’acquisto a titolo definitivo di Wesley dal Flamengo.

Roma, tutto fatto con il Flamengo: arriva Wesley

Roma e club brasiliano hanno trovato l’accordo per il trasferimento di Wesley per una cifra di 25 milioni di euro più bonus. L’esterno destro classe 2003 sbarcherà nella Capitale una volta che i rossoneri avranno individuato il suo sostituto.

Gasperini ha voluto fortemente il giocatore, il tecnico lo conosceva già da un anno pur non avendo mai giocato per lui. Infatti, Gasperini, lo avrebbe voluto alla sua corte già quando era all’Atalanta. I Percassi non hanno mai trovato l’accordo con i brasiliani a differenza della Roma che, con Massara, riuscirà ad esaudire il sogno di Gasp. A quanto pare anche Wesley è felice di partire alla volta della Capitale e ritrovarsi Gasperini come allenatore, tanto da aver rifiutato un contratto più ricco con lo Zenit e messo in stand by altre offerte. Il suo procuratore due giorni fa è volato a Rio per aumentare il pressing, il resto lo sta facendo la Roma.