Roma, Zaniolo squalificato? La decisione del Giudice Sportivo

Multa da 10mila euro, ma niente squalifica per Zaniolo

Zaniolo se la cava con una multa, il Giudice sportivo ha deciso di non squalificare il numero 22 dopo il “gesto di sfida volgare rivolto ai sostenitori della squadra avversaria uscendo dal terreno di giuoco”. Il gesto di sfida volgare consiste nel toccarsi gli attributi e fare il segno delle corna verso la curva laziale, una sciocchezza che stava per costare caro al centrocampista, autore peraltro di un’ottima partita. Per sua fortuna, e di Mourinho, il Giudice è stato clemente e ha optato per una semplice multa di 10mila euro, che non sono proprio pochi, ma rispetto a una possibile squalifica risultano meno importanti. Zaniolo ci sarà dunque con l’Empoli domenica prossima, sfida che servirà ai giallorossi per ripartire dopo lo stop al derby, che storicamente non è mai un momento facile, perdere un giocatore come lui sarebbe stato un colpo ancora più duro.