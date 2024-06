Romagnoli rimarrà alla Lazio: con Baroni sarà centrale nel progetto

Alessio Romagnoli è pronto a prendersi la sua Lazio per la prossima stagione. Il difensore rimarrà a Roma e guiderà la difesa che tornerà ad essere a 4 come ai tempi di Sarri. Quest’anno con Tudor ha avuto qualche difficoltà specie con la difesa a 3, ma con Baroni può riprendersi e tornare ad alti livelli.

Romagnoli pronto a riprendersi la Lazio

Il capitano della Lazio ha deciso di voler ricominciare bene la prossima stagione sotto un’altra guida tecnica, pronto anche a riprendersi la nazionale. Romagnoli ha deciso di rimanere per il bene dei biancocelesti con l’obbiettivo di tornare l’11 luglio ad Auronzo di Cadore per il ritiro estivo per preparare la nuova stagione che ripartirà da zero come riferisce Cittaceleste.it.