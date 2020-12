Rudiger verso la Juve? Il Chelsea avrebbe offerto il difensore ex Roma ai bianconeri

Rudiger pronto per vestire la maglia della Juve, possibile affare per i bianconeri per rinforzare un reparto spesso condizionato dagli infortuni. Il Chelsea ha tagliato l’ex difensore della Roma e sta cercando la miglior collocazione per il calciatore, la stampa inglese parla di Juve come possibile destinazione. Per ora nessuna conferma, ma l’affare sembra possibile.