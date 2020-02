Rugby in tv, tutto il palinsesto del weekend: domina Italia-Scozia

Rugby in tv, tutto il palinsesto del weekend

Rugby in tv | Sarà ricco di appuntamenti il palinsesto televisivo ovale del prossimo weekend. Si parte nella serata odierna con la sfida tra Biarritz e Perpignan valido per la ventunesima giornata di Pro D2 che sarà trasmesso in diretta alle 20.45 su Eurosport Player. Domani la giornata sarà aperta dalla quarta giornata di Super Rugby con Crusaders-Highlanders che sarà trasmessa in diretta su Sky Sport Arena alle 7.05. Nel tardo pomeriggio allo Stadio Mirabello di Reggio Emilia la Nazionale Italiana Under 20 ospiterà la Scozia nella terza giornata del Sei Nazioni U20, partita che sarà trasmessa in diretta sulla pagina Facebook ufficiale della FIR. Alle 20 tornerà protagonista la ventunesima giornata di Pro D2 in diretta su Eurosport Player. Chiuderà la giornata il Guinness Pro14 con le Zebre che ospiteranno il Munster nel match valido per la dodicesima giornata che sarà trasmesso in diretta alle 20.35 su DAZN. La giornata di sabato inizierà nuovamente con la quarta giornata di Super Rugby con Chiefs-Brumbies e Reds-Sunwolves che saranno trasmesse su Sky Sport Arena rispettivamente alle 7.05 e 9.15. Nel pomeriggio il grande appuntamento con la Nazionale Italiana Rugby che scenderà sul prato dello Stadio Olimpico di Roma per affrontare la Scozia per la terza giornata del Guinness Sei Nazioni 2020, partita che sarà trasmessa in diretta alle 15.15 su DMAX, canale 52 del digitale terrestre. A seguire alle 17.45 – sempre su DMAX – sarà trasmesso in diretta il match tra Galles e Francia entrambe reduci da due vittorie nelle prime due gare del Guinness Sei Nazioni 2020.

La lista completa delle gare

Domenica altra giornata ricca di appuntamenti che sarà aperta dall’ultimo match della ventunesima giornata di Pro D2 tra Oyonnax e Beziers in diretta su Eurosport Player alle 14.25. Alle 16 l’Inghilterra nel tempio di Twickenham ospiterà l’Irlanda nel match che chiuderà la terza giornata del Guinness Sei Nazioni 2020 e che sarà trasmessa in diretta su DMAX, canale 52 del digitale terrestre. Alle 17 sarà il turno della Nazionale Italiana Femminile che a Legnano ospiterà la Scozia nel match valido per la terza giornata del Women’s Six Natons, partita che sarà trasmessa in diretta su Eurosport 1 e Eurosport Player. Chiuderà il weekend la dodicesima giornata di Guinness Pro14 con il Benetton Rugby che farà visita ai Cardiff Blues alle 18.15 in diretta su DAZN.

Questo il palinsesto completo:

Pro D2 – XXI giornata – 20.02.20 – ore 20.45 – diretta Eurosport Player

Biarritz v Perpignan

Super Rugby – IV giornata – 21.02.20 – ore 7.05 – diretta Sky Sport Arena

Crusaders v Highlanders

Sei Nazioni U20 – III giornata – 21.02.20 – ore 19 – diretta Facebook FIR

Italia U20 v Scozia U20

Pro D2 – XXI giornata – 21.02.20 – ore 20 – diretta Eurosport Player

Nevers v Carcassonne

Stade Montois v Colomiers

Valence v Provence

Stade Aurillacois v Vannes

Rouen v Souyax-Angouleme

Guinness Pro 14 – XII giornata – 21.02.20 – ore 20.35 – diretta DAZN

Zebre Rugby Club v Munster

Super Rugby – IV giornata – 22.02.20 – ore 7.05 – diretta Sky Sport Arena

Chiefs v Brumbies

Super Rugby – IV giornata – 22.02.20 – ore 9.15 – diretta Sky Sport Arena

Reds v Sunwolves

Guinness Sei Nazioni 2020 – III giornata – 22.02.20 – ore 15.15 – diretta DMAX

Guinness Sei Nazioni 2020 – III giornata – 22.02.20 – ore 17.45 – diretta DMAX

Galles v Francia

Pro D2 – XXI giornata – 23.02.20 – ore 14.25 – diretta Eurosport Player

Oyonnax v Beziers

Guinness Sei Nazioni 2020 – III giornata – 23.02.20 – ore 16 – diretta DMAX

Inghilterra v Irlanda

Womens Six Nations – III giornata – 23.02.20 – ore 17 – diretta Eurosport 1 e Eurosport Player

Italia v Scozia

Guinness Pro 14 – XII giornata – 23.02.20 – ore 18.15 – diretta DAZN

Cardiff Blues v Benetton Rugby