Calciomercato Serie A: Morata verso Como, Vogliacco piace al Parma, Pisa su Aebischer e segue Shpendi

Il Como è senza dubbio la regina di questo inizio di mercato, il suo ultimo colpo è Jacobo Ramon 20enne giocatore di proprietà del Real Madrid che potrebbe raggiungere Fabregas con la stesa formula di Nico Paz. Il Como è molto vicino a Morata visto che il Galatasaray ha definito con il Napoli l’acquisto di Osimhen.

Il Parma segue il difensore del Genoa Alex Vogliacco, piace Giovanni Reyna del Borussia Dortmund con cui c’è già un’intesa di massima.

Il Torino ha chiesto al Monza il cartellino di Colpani che nell’ultima stagione ha vestito la maglia della Fiorentina.

Infine il Pisa è in trattativa con il Bologna per il centrocampista Aebischer, mentre segue l’attaccante del Cesena Shpendi che potrebbe essere una valida alternativa per l’attacco anche se la concorrenza è folta.