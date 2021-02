Si apre la prima edizione del premio “Allenatore del mese” presentata dal torneo internazionale Guinness PRO14 in collaborazione col partner Loch Lomond Whiskies. Aperta a tutti la possibilità di votare tramite i canali social della PRO14.

Il premio

Il riconoscimento – relativo al mese di gennaio – celebra i capi allenatori che hanno saputo guidare i loro giocatori al successo con passione, innovazione, ispirazione e lavoro di squadra.

Tra i quattro i candidati nominati dalla giuria – composta dai tre giornalisti Andy McGeady, Paul Williams e Sean Holley – figura anche Michael Bradley, head coach delle Zebre Rugby a partire dalla stagione 2017/2018.

L’Irlandese Bradley – nato a Cork 58 anni fa – corre per il titolo insieme a Leo Cullen (Leinster Rugby), Toby Booth (Ospreys) e Andy Friend (Connacht Rugby) ed è in virtù di due significative vittorie consecutive sul Benetton Rugby (il 2 gennaio a Treviso e il 9 gennaio a Parma) che è stato scelto tra i candidati.

Sarà possibile a chiunque eleggere l’Allenatore del mese di gennaio del Guinnes PRO14” e si potrà fare sui canali social del PRO14:

– Twitter, con un “like” al tweet relativo ad uno dei quattro capi allenatori

– Instagram, interagendo nella “storia” e mettendo un “Mi piace” al commento relativo ad uno dei quattro candidati

Si avrà la possibilità di votare fino a giovedì 4 febbraio alle ore 18.30 italiane e il vincitore sarà annunciato nella mattinata di venerdì 5 febbraio.



Michael Bradley, la carriera



Bradley giunge alla guida tecnica della franchigia federale nell’estate 2017 ed è il capo allenatore con più presenze in assoluto nella storia delle Zebre Rugby, sono infatti 87 le partite dei multicolor presiedute dal coach.

Ex mediano di mischia del Munster e del Cork Constitution, in occasione della sua prima stagione a Parma, ha potuto celebrare con Castello e compagni il record di vittorie stagionali del club in Guinness PRO14 (7).

In questi quattro anni Bradley – 40 caps tutti da titolare con l’Irlanda tra il 1984 e il 1995 – ha inoltre contribuito al raggiungimento di alcuni storici successi della formazione italiana. Infatti, ricordiamo in ordine la prima vittoria sui Sudafricani Southern Kings (23 settembre 2017), sui Francesi dell’Agen (20 gennaio 2018), sugli Inglesi Bristol Bears (20 ottobre 2018), sui Russi dell’Enisei (8 dicembre 2018), sui Sudafricani Cheetahs (4 gennaio 2020) e sui Francesi dello Stade Français (11 gennaio 2020).



È stato sotto la sua direzione tecnica che molti giovani talenti italiani hanno potuto esordire con gli Azzurri. Hanno collezionato il loro primo cap con l’Italia sotto la direzione tecnica dell’irlandese i flanker Giovanni Licata e Renato Giammarioli, gli estremi Matteo Minozzi e Jacopo Trulla, i seconda linea David Sisi e Cristian Stoian, i piloni Danilo Fischetti e Giosuè Zilocchi, i due equiparati Johan Meyer e Jimmy Tuivaiti ed il centro Federico Mori.