Valorugby vs Lazio e Viadana vs Mogliano i recuperi di Peroni TOP10

Giornata di recuperi per Valorugby Emilia e S.S. Lazio Rugby, che recuperano la V giornata, e Rugby Viadana 1970 e Mogliano Rugby, che recuperano la IX giornata di Peroni TOP10. Il bilancio della giornata vede un pareggio e una vittoria.

A Reggio Emilia il Valorugby supera 69-14 la Lazio salendo al terzo posto in classifica scavalcando il Calvisano. Partita condita da quattro cartellini (un giallo per gli emilani, due gialli e un rosso per i biancocelesti) che i padroni di casa riescono ad indirizzare nella propria direzione sin dalle prime battute di gioco andando al riposo sul parziale di 31-0 per poi chiudere il match con il risultato finale di 69-14.

Altri quattro cartellini a Viadana (tre gialli per i padroni di casa e uno per gli ospiti) dove i gialloneri impattano 16-16 contro il Mogliano. Match molto equilibrato scandito dai calci piazzati di Ceballos e Ormson con il XV di Costanzo che riesce a centrare il pareggio nella seconda parte del match grazie ad una meta tecnica segnata al minuto 62.



Tabellino e classifica

Classifica: Argos Petrarca Padova* punti 63; Femi-CZ Rovigo punti 52; Valorugby Emlia punti 50*; Kawasaki Robot Calvisano* punti 46; Mogliano Rugby 1969* punti 36; Rugby Viadana 1970* punti 32; Fiamme Oro Rugby* punti 28; Sitav Lyons punti 27; HBS Colorno** punti 13; Lazio Rugby 1927* punti 4.

*partite in meno



• Valorugby Emilia v S.S. Lazio Rugby 1927 69 – 14 (31-0) – recupero V giornata

Marcatori: p.t. 6’ m. Amenta (5-0), 11’ m. Chillon tr. Farolini (12-0), 23’ m. Chistolini tr. Farolini (19-0), 26’ m. Gerosa (24-0), 33’ m. Bertaccini tr. Farolini (31-0), s.t. 47’ m. Zileri tr. Santarelli (31-7), 50’ m. Gatti tr. Newton (38-7), 55’ m. Costella (43-7), 67’ m. Bacchi (48-7), 71’ m. Costella tr. Newton (55-7), 75’ m. Gatti tr. Newton (62-7), 76’ m. Montemauri tr. Santarelli (62-14), 80’ m. Mattioli tr. Newton (69-14).

Valorugby Emilia: Farolini (c)(41’ Bacchi); Leaupepe (41’ Costella), Majstorovic, Bertaccini, Colli; Newton, Chillon (51’ Rodriguez); Amenta (46’ Messori), Conforti (62’ Braglia), Rimpelli; Dell’Acqua (49’ Balsemin), Gerosa; Chistolini (34’ Romano), Gatti, Randisi (56’ Mattioli). all. Manghi

S.S.Lazio Rugby 1927: Marocchi (29’ Scardamaglia); Santarelli, Valsecchi, Gianni, Di Giammarco; Montemauri, Cristofaro (59’ Esteki); Cacciagrano (52’Colangeli), Ercolani (48’ Asoli), Ulisse; Delorenzi (c), Damiani (59’ Paparone); Leiger (48’ Liguori), Gisonni (48’ Ferrara), Zileri (59’ Di Roberto). all. Pratichetti

Arb.: Franco (Pordenone)

AA1 Liperini (Livorno), AA2 Russo (Milano)

Quarto Uomo: Merendino (Udine)

Cartellini: al 10’ giallo a Delorenzi (S.S. Lazio Rugby 1927), al 45’ giallo a Conforti (Valorugby Emilia), al 49’ giallo a Damiani (S.S. Lazio Rugby 1927), al 74’ rosso a Delorenzi (S.S. Lazio Rugby 1927).

Calciatori: Farolini (Valorugby Emilia) 3/5, Newton (Valorugby Emilia) 4/6; Santarelli (S.S. Lazio Rugby 1927) 2/2

Punti conquistati in classifica: Valorugby Emilia 5 , S.S. Lazio Rugby 0

Peroni Player of the Match: Gatti Anton Giacomo (Valorugby Emilia)



• Rugby Viadana 1970 v Mogliano Rugby 1969 16-16 (6-6) – recupero IX giornata



Marcatori: p.t. 12’ cp. Ceballos (3-0), 18’ cp. Ceballos (6-0), 30’ cp. Ormson (6-3), 38 cp. Ormson (6-6) s.t. 48’ cp. Ormson (6-9), 50’ m. Denti And. tr. Ceballos (13-9), 57’ cp. Ceballos (16-9), 62’ meta tecnica (16-16)

Rugby Viadana 1970: Apperley; Manganiello; Ceballos; Pavan (70’ Leonardi); Ciofani; Ferrarini; Gregorio (49’ Jelic); Casado Sandri; Denti And.(cap.); Cosi; Grassi (49’ Wagenpfeil); Schinchirimini; Novindi (52’ Denti Ant.); Ribaldi; Schiavon (64’ Fiorentini, 85’ Sassi). all. Fernandez

Mogliano Rugby 1969: Ormson (73’ Jacono); Pavan; Dal Zilio; Zanatta (48’ Drago); Guarducci; Stella; Fabi (54’ Garbisi); Derbyshire; Corazzi (cap.); Finotto; Lamanna (70’ Zago); Bocchi (50’ Sutto); Alongi (50’ Michelini); Bonanni; Ceccato Nicolò (50’ Ceccato And.). all. Costanzo

arb.: Boraso (Rovigo)

AA1 Trentin (Lecco), AA2 Roscini (Milano)

Quarto Uomo: Cilione (Reggio Calabria)

Cartellini: al 9’ giallo a Pavan (Mogliano Rugby 1969); al 29’ giallo a Schinchirimini (Rugby Viadana 1970); al 40’ giallo a Casado Sandri (Rugby Viadana 1970), al 61’ giallo a Denti And. (Rugby Viadana 1970)

Calciatori: Ceballos (Rugby Viadana 1970) 4/6; Ormson (Mogliano Rugby 1969) 3/3

Punti conquistati in classifica: Rugby Viadana 1970 2; Mogliano Rugby 1969 2

Peroni Player of the match: Keanu Apperley (Rugby Viadana 1970)