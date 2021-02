Il maltempo caratterizza tutti i cinque incontri della dodicesima giornata di Peroni TOP10, turno in cui Padova conserva l’imbattibilità stagionale contro Colorno e aggancia in cima alla classifica la Femi-CZ Rovigo (che pareggia nel match con Valorugby Emilia). Fiamme Oro e il Kawasaki Calvisano pareggiano 12-12. I bresciani conservano la quarta posizione, avvicinati di due lunghezze dal Mogliano che, in casa, vince contro la Lazio.

I risultati e la classifica



Peroni TOP10 – XII giornata – 07.02.21

• HBS Colorno v Argos Petrarca Padova 6-36 (0-5)

• Mogliano Rugby 1969 v Lazio Rugby 1927 23-16 (4-1)

• Femi-CZ Rovigo v Valorugby Emilia 16-16 (2-2)

• Fiamme Oro Rugby v Kawasaki Robot Calvisano 12-12 (2-2)

• Rugby Viadana 1970 v Sitav Rugby Lyons 22-17 (4-1)



Classifica: Femi-CZ Rovigo* e Argos Petrarca Padova**** punti 36; Valorugby Emilia** punti 32; Kawasaki Robot Calvisano*** punti 27; Mogliano Rugby 1969*** punti 22; Rugby Viadana*** punti 21; Fiamme Oro Rugby*** punti 18; Sitav Rugby Lyons punti 17; HBS Colorno** 12; Lazio Rugby 1927***** punti 1

*partite in meno

I match



HBS Colorno v Argos Petrarca 6-36 (6-17)

HBS Colorno: Bronzini (74’ Pasini); Gesi; Van Tonder, Smith (6’ Balocchi); Canni; Ceresini, Raffaele (76’ Pozzobon); Mozzato (74’ Parolo); Sarto (Cap.), Pop (56’ Boccardo); Zecchini, Cicchinelli; Chalonec (41’ Alvarado), Buondonno (3’-6’ Silva; 45’ Silva), Gemma (65’ Singh) All. Cristian Prestera

Argos Petrarca: Lyle; Coppo, Colitti, Broggin, Capraro (47’ Faiva); Zini, Tebaldi (52’ Panunzi); Trotta (Cap); Cannone, Nostran (62’ Catelan); Ghigo (66’ Manni), Bonfiglio (56’ Beccaris); Pavesi (62’ Mancini Parri), Makelara (52’ Carnio), Franceschetto (56’ Borean) All. Andrea Marcato

Arb. Gnecchi (Brescia)





Mogliano Rugby 1969 v Lazio Rugby 1927 1927 23 – 16 (20 – 13)

Mogliano Rugby 1969: Ormson; Stella (55′-56′ Jacono) (58′ Jacono), Drago (58′ Zanatta), Cerioni, Abanga; Ormson, Garbisi (58′ Fabi); Finotto, Corazzi (Cap.), Zago (51′ Derbyshire); Baldino (51′ Sutto), Bocchi; Michelini (74′ Spironello), Rosario (37′ Appiah), Ceccato A. all.: Salvatore Costanzo

Lazio Rugby 1927: Bonifazi; Scardamaglia, Vella (70′ Baffigi), Mattoccia, De Gaspari; Montemauri, Esteki; Cacciagrano, Ulisse, Riccioli; Delorenzi (25′ Wagner), Damiani; Leiger (56′ Liguori), Ferrara, Di Roberto (66′ Giusti) all: Carlo Pratichetti

Arb. Luca Trentin (Lecco)





FEMI-CZ Rovigo v Valorugby Emilia 16-16 (9-3)

FEMI-CZ Rovigo: Menniti-Ippolito; Cioffi, Coronel (54’ Moscardi), Modena, Uncini (76’ Swanepoel); Antl, Trussardi; Greeff (62’ Mantovani), Lubian, Ruggeri (62’ Sironi); Ferro (cap.) (43’ Mantovani- Ferro), Canali; Swanepoel (50’ Brandolini), Nicotera (53’ Cadorini), Leccioli (53’ Pomaro). all. Casellato

Valorugby Emilia: Farolini; Bertaccini, Majstorovic (cap.), Vaega, Falsaperla; Newton (71’ Rodriguez), Chillon (46’ Fusco); Amenta, Conforti (74’ Rimpelli), Favaro (47’ Mordacci); Dell’Acqua, Balsemin (54’ Gerosa); Randisi (64’ Romano), Luus, Muccignat (64’ Mattioli) All. Manghi

Arb. Andrea Piardi (Brescia)



Rugby Viadana 1970 v Sitav Rugby Lyons 22-17 (13-3)

Rugby Viadana 1970: Apperley; Manganiello; Zaridze (76’ May); Pavan (58’ Ferrarini); Ciofani; Ceballos; Gregorio (52’ Jelic); Casado Sandri; Denti And.; Wagenpfeil; Grassi (73’ Cosi); Schinchirimini (69’ Boschetti); Novindi (64’ Denti Ant.); Ribaldi (52’ Silvestri); Halalilo (76’ Fiorentini). all. Fernandez

Sitav Rugby Lyons: Biffi; Cuminetti (58’ Bance); Paz; Bruno; Borzone; Katz; Efori (60’ Via A.); Bottacci (41’ Masselli); Petillo; Moretto (59’ Forte); Salvetti; Cemicetti; Scarsini (27’ Salerno); Borghi (44’ Cocchiaro); Cafaro (41’ Acosta). all. Garcia

arb.: Angelucci (Rovigo)





Fiamme Oro Rugby v Kawasaki Rugby Calvisano (3-6) 12-12

Fiamme Oro Rugby: Spinelli; Guardiano, Vaccari, Angelini (55’ Gabbianelli), Forcucci; Azzolini, Marinaro; Cornelli (63’ De Marchi), D’Onofrio, Chianucci; Stoian, Fragnito (74’ Angelone); Iacob (39’ Vannozzi), Taddia (39’ Kudin), Mariottini (39’ Zago) all. Craig Green

Kawasaki Rugby Calvisano: Ragusi; Bronzini, Garrido-Panceyra, Mazza, Susio; Hugo, Semenzato (34’ – 40’ Albanese); Casolari, Martani (58’ Maurizi), Zambonin; Venditti (35’ Vunisa), Van Vuren (44’ De Santis); D’Amico (52’ Leso), Morelli (62’ Michelini), Brugnara. all. Gianluca Guidi

arb. Matteo Liperini (Livorno)

Prossimo turno – Peroni TOP10

XIII giornata – 14.02.21