Sabatini applaude la Lazio: “Dia un colpo magnifico. Tavares e Noslin presto idoli dei tifosi”

Si sa che Walter Sabatini è un grande intenditore di calcio. E l’ex ds di Roma e Lazio, intervistato da “Il Corriere dello Sport” si è complimentato con il mercato fatto dal presidente Lotito e dal ds Fabiani. “Boulaye Dia? Hanno fatto un magnifico colpo”.

Sabatini: “Dia può giocare con Castellanos”

E poi ancora su Dia: “È un giocatore forte, un attaccante che finalizza, sente la porta. Ha anche un grande pregio, perché può giocare insieme a Castellanos. Per me è stata un’operazione molto importante, rende la Lazio più competitiva”.

L’ex ds ha poi chiuso così aggiungendo che c’è qualche speranza per andare in Champions League: “Hanno fatto una buona politica, una discreta campagna aquisti, prendendo calciatori che possono essere investimenti per il futuro, hanno fatto un bel lavoro”.