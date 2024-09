Salcedo lascia l’Inter | L’attaccante giocherà in Grecia

Altra operazione in uscita per l'Inter

Sarà la Grecia la nuova destinazione di Eddie Salcedo, attaccante classe 2001 dell’Inter e reduce dal prestito al Lecco. In scadenza di contratto con il club di Zhang, l’ex punta del Genoa si trova in Grecia per mettere nero su bianco e per sottoporsi alle visite mediche con l’Ofi Creta, che da diverse settimane era sul calciatore.

Salcedo saluta l’Inter

L’operazione è stata chiusa sulla base di un contratto annuale con opzione per le due stagioni successive. Manca solo l’ufficialità, che dovrebbe arrivare nelle prossime ore, con Ausilio che ha chiuso un’altra operazione importante in uscita aspettando il prossimo mercato di gennaio.