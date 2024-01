Calciomercato Serie B: il Pisa piazza il primo colpo, ma è solo l’inizio. Il Cosenza riabbraccia Camporese, Salcedo al Lecco

Attivissimi gli scambi per il Calciomercato Di Serie B

Il Pisa piazza il primo colpo in entrata, è fatta per l’arrivo dell’attaccante Bonfanti dal Modena, ai canarini va Ettore Gliozzi ed un conguaglio in denaro. Il Club nerazzurro non dovrebbe fermarsi qui, da Empoli giungono voci insistenti su Ciccio Caputo che sta valutando l’offerta del Pisa, ci saranno anche movimenti in difesa e centrocampo ma tutto ciò dopo la prima giornata di ritorno del Campionato di Serie B.

Il Cosenza riabbraccia il difensore Camporese, contratto fino alla fine di questo campionato, fatta anche per Frabotta sempre al Cosenza, mentre il Lecco annuncia Salcedo dall’Inter. Il Catanzaro cerca una punta, piacciono Maric del Monza e Moro del Sassuolo, per il centrocampo invece si punta a Nagy del Pisa.